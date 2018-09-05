В Олександрійському районні тривають осінньо-польові роботи

Інформацію про стан справ в аграріїв Олександрійщини озвучив начальник управління агропромрозвитку Олександрійської РДА Олександр Ткаченко, під час щотижневої апаратної наради.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

За словами посадовця, комплекс осінньо – польових робіт в Олександрійському районі почався в серпні, і наразі, з запланованих під засів озимим ріпаком 4 тисяч гектарів вже посіяно 1,5 тисяч гектарів.

Посадовець підкреслив, що аграрії ухвалили рішення не зволікати з посівною і сіяти зерно у сухий ґрунт, сподіваючись на осінні дощі. Також на полях Олександрійщини триває активний збір кукурудзи і соняшника.

Для прикладу, посадовець зазначив, що урожайність кукурудзи коливається у межах 27 – 65 ц/га.