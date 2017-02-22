Відповідну інформацію надав у своєму звіті начальник Олександрійського районного відділення поліції Олександр Кодак на сесії Олександрійської районної ради. Про це повідомляється на сайті відомства.

Зокрема, за його словами штат атестованого складу Олександрійського районного відділення поліції складає 47 чоловік, реально ж працівників 39.

Некомплект складає 8 посад: дільничний офіцер поліції – 2, начальник сектору реагування патрульної поліції – 2, старший інспектор-черговий сектору реагування патрульної поліції – 2, інспектор сектору реагування патрульної поліції – 2.