Сьогодні з нагоди відзначення Дня працівника сільського господарства в Олександрійському районному будинку культури відбулися урочисті заходи та святковий концерт.

З вітальним словом до усіх присутніх звернулися голова Олександрійської районної державної адміністрації Богдан Куруп та голова районної ради Ольга Коріненко, привітавши аграріїв району з професійним святом.

За високі досягнення у професійній діяльності, бездоганну сумлінну працю, ваговий особистий внесок у розвиток аграрного сектору економіки Олександрійського району, активну участь у суспільному житті громади та з нагоди професійного свята, працівників сільського господарства було відзначено грамотами Кіровоградської обласної державної адміністрації.

По завершенні урочистої частини, усі присутні мали змогу насолодитися святковим концертом.