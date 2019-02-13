В Олександрійському РБК провели захід «Відлуння пам’яті афганської війни»

Вчора, 12 лютого, в Олександрійському районному будинку культури з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 30-ї річниці виводу військ з Афганістану, які в Україні традиційно відзначають 15 лютого, відбулися тематичні урочистості− «Відлуння пам’яті афганської війни».

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Головними запрошеними були ветерани війни в Афганістані та ветерани-учасники бойових дій на території інших держав, яких привітали перший заступник голови Олександрійської РДА Юрій Коваль і голова Олександрійської РДА Ольга Коріненко.

По завершенню офіційної частини розпочалась концертна програма за участю вокалістів гурту ветеранів-афганців «Ташакор» з м. Біла Церква, хореографічного колективу «Вікторія» та інших учасників районного будинку культури.