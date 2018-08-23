В Олександрійському РБК відбулися урочистості з нагоди державних свят

0

З нагоди відзначення 27-річниці Дня незалежності України та Дня Державного Прапора України в Олександрійському районному будинку культури відбулися урочисті заходи.

З вітальним словом до усіх присутніх звернувся заступник голови Олександрійської районної державної адміністрації Олександр Безкровний, побажавши присутнім успіхів, мирного неба та любові. До привітальних слів приєдналася й голова районної ради Ольга Коріненко, подякувавши захисникам, котрі сьогодні боронять кордони України на сході.

Читайте також:  В смт Олександрійське пройде «Битва фарбами»

Серед поважних гостей також був присутній голова Приютівської об’єднаної територіальної громади Андрій Коломійцев та заступник голови Ірина Чемерис.

У ході проведення урочистих заходів почесними грамотами та нагрудними знаками були відзначені голова фермерського господарства “РИС-К” Сергій Ремез, головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадскістю апарату РДА Тетяна Павук. Також грамоти та подяки вручили працівникам підприємств, установ, організацій різних форм власності.

Читайте також:  Кримінал тижня: рейковий «тандем», пограбування і розбої будь-де та будь-коли

По завершенні офіційної частини присутні мали змогу насолодитися концертною програмою, організованою творчими колективами Олександрійщини.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ