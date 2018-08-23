В Олександрійському РБК відбулися урочистості з нагоди державних свят

З нагоди відзначення 27-річниці Дня незалежності України та Дня Державного Прапора України в Олександрійському районному будинку культури відбулися урочисті заходи.

З вітальним словом до усіх присутніх звернувся заступник голови Олександрійської районної державної адміністрації Олександр Безкровний, побажавши присутнім успіхів, мирного неба та любові. До привітальних слів приєдналася й голова районної ради Ольга Коріненко, подякувавши захисникам, котрі сьогодні боронять кордони України на сході.

Серед поважних гостей також був присутній голова Приютівської об’єднаної територіальної громади Андрій Коломійцев та заступник голови Ірина Чемерис.

У ході проведення урочистих заходів почесними грамотами та нагрудними знаками були відзначені голова фермерського господарства “РИС-К” Сергій Ремез, головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадскістю апарату РДА Тетяна Павук. Також грамоти та подяки вручили працівникам підприємств, установ, організацій різних форм власності.

По завершенні офіційної частини присутні мали змогу насолодитися концертною програмою, організованою творчими колективами Олександрійщини.