В Олександрійському сталася пожежа

Минулої доби вогнеборці 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії гасили пожежу.

Подія трапилася в смт. Олександрійське (Димитрове), по вул. Клубній. Так о 18:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу на місце події було встановлено, що в одній із кімнат житлового будинку горять речі домашнього вжитку на площі 6 м2. Повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

Пожежу о 18:53. ліквідовано. Причини загорання наразі встановлюють фахівці. Травмованих та загиблих немає.