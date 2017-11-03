В Олександрійському центрі зайнятості говорили про повернення безробітних засуджених до суспільства

186
Фото Олександрійського міськрайонного центру зайнятості

Учора, 2 листопада, в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості говорили про соціалізацію безробітних засуджених. Ділова зустріч відбулася з представниками Олександрійського міськрайонного відділу з питань пробації Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України.

Про це кореспондентам Голосу Громади повідомила провідний фахівець з питань зайнятості відділу  взаємодії з роботодавцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості О. Дмитрієнко.

Читайте також:  Заради майбутнього: олександрійським школярам презентували топові професії регіону

Серед важливих питань, що обговорювалися у ході зустрічі були питання щодо надання послуг службою зайнятості громадянам, засудженим до покарань  не пов’язаних з позбавленням волі та інформації про активні програми сприяння зайнятості населення, з урахуванням потреб ринку праці та ситуації, що склалась на території міста у сфері зайнятості населення.

Поряд із цим обговорювались питання інформування засуджених до покарань  громадян про нових роботодавців, які реєструються на території міста,  а також про професійно-кваліфікаційний склад та вакансії. Одним із шляхів вирішення проблеми інформування стало постійне оновлення інформаційних матеріалів про зміни в законодавстві.

Читайте також:  В Олександрійському сталася пожежа

У свою чергу, Олександрійський міськрайонний відділ з питань пробації зобов’язався сприяти пропагуванню послуг, що надаються службою зайнятості, шляхом інформативного ознайомлення та направлення засуджених до центру зайнятості.

Учасники ділової зустрічі прийняли рекомендації та узгодили перспективи співпраці.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ