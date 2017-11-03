В Олександрійському центрі зайнятості говорили про повернення безробітних засуджених до суспільства

Учора, 2 листопада, в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості говорили про соціалізацію безробітних засуджених. Ділова зустріч відбулася з представниками Олександрійського міськрайонного відділу з питань пробації Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України.

Про це кореспондентам Голосу Громади повідомила провідний фахівець з питань зайнятості відділу взаємодії з роботодавцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості О. Дмитрієнко.

Серед важливих питань, що обговорювалися у ході зустрічі були питання щодо надання послуг службою зайнятості громадянам, засудженим до покарань не пов’язаних з позбавленням волі та інформації про активні програми сприяння зайнятості населення, з урахуванням потреб ринку праці та ситуації, що склалась на території міста у сфері зайнятості населення.

Поряд із цим обговорювались питання інформування засуджених до покарань громадян про нових роботодавців, які реєструються на території міста, а також про професійно-кваліфікаційний склад та вакансії. Одним із шляхів вирішення проблеми інформування стало постійне оновлення інформаційних матеріалів про зміни в законодавстві.

У свою чергу, Олександрійський міськрайонний відділ з питань пробації зобов’язався сприяти пропагуванню послуг, що надаються службою зайнятості, шляхом інформативного ознайомлення та направлення засуджених до центру зайнятості.

Учасники ділової зустрічі прийняли рекомендації та узгодили перспективи співпраці.