Урочистий захід пройшов в навчальному закладі сьогодні, 1 червня.

Так, на затишному подвір`ї училища зібрався весь цвіт майбутніх діячів культури нашої держави, а також батьки, близькі та друзі студентів. Урочистість розпочалась під звуки державного гімну України, після чого зі словами привітання присутнім виступив директор закладу Іван Баранов, а також гості – депутат Олександрійської міської ради Віталій Заріцький, директор заводу «Віра-Сервіс – Інтермаш» (це підприємство є постійним спонсором училища), депутат міськради Михайло Сулятицький, викладачі, студенти.

Для когось зі студентської молоді це свято – чергове, для когось воно вперше, а от випускні групи присутні на ньому востаннє. Всі привітання були яскравими, іскрометними і життєстверджуючими. І в цьому немає нічого дивного, адже кому-кому, а студентам цього відомого в усій Україні закладу гумору, креативності та оптимізму не позичати.

Весь творчий журналістський колектив Голосу Громади бажає випускникам знайти своє гідне місце у суспільстві і по життєвій дорозі так само йти з посмішкою та високо піднятою головою, несучи людям радість і іскру культури.