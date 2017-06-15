В Олександрійському «УКРОПІ» змінилось керівницво

Нещодавно в Олександрійській міській організації політичної партії «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» відбулася зміна керівництва. Тепер замість Олександра Давидова, який очолював міську організацію партії з 2015 року, головою Олександрійського міської організації партії обрано Романа Солонину.

«За час діяльності Олександрійської міської організації нам вдалося здобути представництво в Олександрійській міській раді. Нам вдалося сформувати хороший актив нашого осередку. Багато роботи було зроблено за цей час, тож впевнений, що з новим керівництвом партія в місті продовжить свій розвиток та досягне ще кращих результатів», – зазначив Олександр Давидов.

Нового керманича місцевого «УКРОПу» містяни добре знають як громадського активіста. Укропівець постійно допомагає в зборі та передачі допомоги на схід для бійці та сам неодноразово вирушав в зону проведення антитерористичної операції з волонтерською допомогою.

«На сьогодні пріоритетними завданнями в роботі місцевого осередку партії ми вбачаємо в розбудові структури та збільшенні чисельного та якісного складу членів партії. Плануємо активізувати роботу також в напрямку спілкування з жителями міста та їх залучення до прихильників партії, – розповідає Роман Солонина.

Натомість не зазнала змін рада партії, в ній залишились відомий в місті волонтер Сергій Качинський, а також активіст Роман Гузеря. Екс-голова Олександрійського міського осередку Олександр Давидов також продовжує активно працювати в партії та тепер займатиметься розбудовою вже Олександрійської районної організації УКРОПу, очоливши її.