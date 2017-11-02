В Олександрійському управлінні Пенсійного фонду працює “гаряча лінія”

З 8.00 до 17.00 щодня в Олександрійському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України працює телефон «гарячої лінії» за номером 7-41-03.

Про це повідомили на сайті Олександрійської райдержадміністрації.

Наступної середи, 8 листопада, на телефонній «гарячій лінії» Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області за номером 7-14-99 на телефонні дзвінки громадян з 14.00 до 16.00 години відповідатиме перший заступник начальника управління Хованюк Ірина Василівна.