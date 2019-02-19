В Олександрійському відділі поліції кадрова проблема залишається гострою

Протягом 2018 року в Олександрійському відділі поліції відбувся значний відтік кадрів, повідомляє «Голос Громади». Як зазначив начальник відділу підполковник Володимир Хвостов, це відбулося у зв`язку зі звільненням з різних причин: «Хтось з людей знайшов собі іншу роботу, хтось виїхав за межі України. Наразі в Олександрійському ВНП – 78 працівників при необхідному штатному розпису 110. Для порівняння: до 2013 року особовий склад Олександрійського міського відділу міліції налічував десь до 250-ти чоловік. З них 50-60 осіб складали роту патрульної поліції, яка несла службу з охорони громадського порядку, 25-30 чоловік – дільничні офіцери. Зараз у нас патрульної поліції немає взагалі, дільничних офіцерів поліції всього 12 осіб на все місто з його 90-тисячним населенням (рахуючи Олександрію, Пантаївку, селище Олександрійське, Мартоіванівку із Звенигородкою). Те ж саме і з розшуковою роботою: раніше у ній були задіяні до 20-ти співробітників, зараз їх всього 10. Особовий склад всього нашого відділу значно оновлений: є у ньому досвідчені працівники, але переважно – це люди, чий стаж у межах від одного до п`яти років.

Ми регулярно проводимо різноманітні профорієнтаційні заходи для бажаючих служити в Національній поліції, але кадрове забезпечення залишається проблемою. І не лише в Олександрії: у деяких відділах поліції некомплект складає більше тридцяти відсотків. Але ті, хто хочуть працювати в поліції, в ній залишаються і державою запроваджуються ряд програм і заходів для матеріального забезпечення і соціального захисту працівників поліції: наприклад, системи лізингу житла для них, відшкодування коштів за найм житла, медичне забезпечення тощо – все це відбувається в загальному процесі реформування Національної поліції.

Чи впливає стан розкриття злочинів на заробітну плату працівника поліції? Так, неналежне виконання своїх службових обов`язків, яке тягне за собою погіршення оперативної діяльності, впливає на заробітну плату і це цілком зрозуміло. А що стосується розкриття тяжких і резонансних злочинів, то ми намагаємося за участі керівництва ВНП, профспілки преміювати своїх працівників і це є свого роду мотивацією до результативної роботи».