В Олександрійському відділі поліції провели нараду щодо недопущення порушень виборчого процесу

Днями під керівництвом заступника начальника Олександрійського відділу поліції Віктора Глущенка було проведено координаційну нараду з представниками виборчих штабів.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Олександрійського ВП ГУНП у Кіровоградській області у Facebook.

Під час наради обговорили питання щодо підготовки до виборів Президента України на території міста Олександрії.

Зокрема, розглядалися питання щодо недопущення порушень виборчого процесу під час передвиборчої кампанії та про реагування поліції на всі повідомлення про порушення виборчого процесу відповідно до вимог Закону України «Про вибори Президента України».