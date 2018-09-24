В Олександрійську міську лікарню куплять операційний стіл

Тендер на придбання операційного столу для Олександрійської міської лікарні оголосили в суботу, 22 вересня, на сайті публічних закупівель Prozorro.
Пропозиції по поставці операційного столу для виконання інтраоперційних рентген-знімків приймаються до 7 жовтня. Безпосередньо аукціон відбудеться 8 жовтня.
Замовником придбання виступає міський комунальний лікувально-профілактичний заклад Міська лікарня №1 м. Олександрії.
Очікувана вартість становить 2 179 000 гривень та може бути знижена в результаті торгів.
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Зазначимо, що передні торги з придбання операційного столу не відбулись через відсутність охочих поставити обладнання до лікарні.