В Олександрійську міську лікарню куплять операційний стіл

Тендер на придбання операційного столу для Олександрійської міської лікарні оголосили в суботу, 22 вересня, на сайті публічних закупівель Prozorro.

Пропозиції по поставці операційного столу для виконання інтраоперційних рентген-знімків приймаються до 7 жовтня. Безпосередньо аукціон відбудеться 8 жовтня.

Замовником придбання виступає міський комунальний лікувально-профілактичний заклад Міська лікарня №1 м. Олександрії.

Очікувана вартість становить 2 179 000 гривень та може бути знижена в результаті торгів.

Зазначимо, що передні торги з придбання операційного столу не відбулись через відсутність охочих поставити обладнання до лікарні.