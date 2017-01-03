В олександрійських освітніх закладах, що знаходяться на балансі обласної ради, педагогам нараховуватиметься підвищена зарплатня вже з цього місяця

З 1 січня 2017 року посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів підвищуватимуться на 2 тарифні розряди. На цьому наголосив голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко під час робочої наради сьогодні, 3 січня.

Крім цього, як стало відомо кореспондентам Голосу Громади, сьогодні ж в облраді за ініціативою очільника ОДА зареєстрували проект рішення про підвищення зарплат всім викладачам, які працюють в закладах, що знаходяться на балансі обласного бюджету з 1 січня у відповідності з пунктом 12 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Цей проект рішення стосуватиметься також й освітніх закладів м. Олександрії, якими наразі опікується обласна влада.

Розглядати вищевказане рішення будуть на найближчій сесії Кіровоградської обласної ради, яка відбудеться вже цього місяця.