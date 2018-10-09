В Олександрії збільшиться кількість поліцейських

Вчора, 8 жовтня, в головному управлінні національної поліції в Кіровоградській області відбулося засідання поліцейської комісії, за результатами якого були прийняті рішення про призначення конкурсантів на посади органів внутрішніх справ в Кіровоградській області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУ національної поліції в Кіровоградській області.

Зокрема, комісією було прийнято рішення про призначення на посаду дільничного, поліцейського сектору реагування патрульної поліції та слідчого в Олександрійському районному відділі поліції. Крім цього, комісія ухвалила рішення призначити на посаду одного помічника чергового в Олександрійське районне відділення поліції.

Зазначимо, що на посади призначають претендентів, які пройшли усі етапи відбору.

Також під час засідання поліцейської комісії було розглянуто питання щодо затвердження 31 кандидата, які братимуть участь у конкурсному відборі на 10 посад дільничних офіцерів, що нині проводиться поліцією області.