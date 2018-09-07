В Олександрійський виборчих комісіях УКРОП та Батьківщина замінили своїх представників

Постанову про зміни в складі Олександрійської міської виборчої комісії та Олександрійської районної виборчої комісії №135 від 05.09.2018 опублікували вчора на офіційному сайті ЦВК.

Так, з Олександрійської виборчої комісії вибув Олександр Давидов, його за рішенням партії «УКРОП», яку він представляв, було замінено на Олену Благу, яка відтепер буде секретарем виборчкому.

В Олександрійській міській виборчій комісії за рішенням партії «Батьківщина» було замінено Миколу Бугрія та Гарець Валентину. Замість них включено Олену Макаренко та Юлія Демковську, яка є заступником голови Олександрійської міської організації партії «Батьківщина».