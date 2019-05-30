В олександрійців є нагода відвідати унікальну виставку бісерних прикрас

В Центральній міській бібліотеці діє персональна виставка прикрас з бісеру майстра Наталії Артюхової, повідомляє «Голос Громади».

Олександрійка Наталія Артюхова – член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, учасниця обласного творчого об’єднання майстрів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Дивосвіт».

Як пояснила «Голосу Громади» завідувач Центральної бібліотеки Марина Дерун, на відкритті заходу майстриня Наталія Сергіївна ознайомила відвідувачів з історією виникнення бісеру та про його естетичне місце в житті людей протягом багатьох віків. Після презентації вона провела майстер-клас, на якому за допомогою спеціального ткацького станка всі присутні на відкритті могли спробувати опанувати основні техніки бісерного мистецтва.

«Представлена експозиція має два напрямки: це вироби бісерного ткацтва та бісерного нанизування, які складають колекцію прикрас – як жіночих (так звані ґердани, силянки), так і чоловічих.

Наталія Артюхова цим видом мистецтва почала займатися зовсім недавно – з 2015 року, але погляньте, яка досконалість, витонченість та художній смак у її роботах! Як бачимо, вона віддає перевагу візерункам в українському стилі з традиційним поєднання кольорів. Вироби майстрині за цей короткий термін вже неодноразово були відзначені на національному рівні, хоча персональних виставок у неї поки що лише дві (перша була місяць тому в Кропивницькому і ось друга – вже у нас)», – сказала завідувачка закладу Марина Дерун (вона ж – ініціатор виставки).

(Довідка. Ґерда́н (від тур. gerdan — «шия»)— шийна бісерна прикраса у вигляді вузької стрічки, виготовленої з різнокольорових намистин, нанизаних на нитяну, чи волосяну основу, що утворюють строкатий геометричний, а часом рослинний орнамент. Синоніми: ґерда́ник, ґерда́нка, ґе́рда, лу́чка, си́лянка, сильо́ванка, силенка, плете́нка, плеті́нка ,драби́нка, о́чко, га́лочка, п у́пчики, ла́нка.)

Що ж, стиль і техніка виконання цих зразків декоративно-ужиткового мистецтва справді вражає не лише «вузьких фахівців», а й людей, не втаємничених у його тонкощі. Тому не випадково, що виставку вже відвідали багато глядачів – як тих, хто сам займається або цікавиться даним видом художньої творчості, так і олександрійців, які до цього мали віддалене уявлення про бісерне ткацтво. Зокрема особливий інтерес, за словами нашої співрозмовниці, виставка викликала у студентів Олександрійського коледжу культури та учнівської молоді. Експозиція робіт Н.Артюхової триває до 10 червня, отож ще не пізно її відвідати і доєднатися до естетики бісерного мистецтва. Виставка розмістилась у читальній залі періодики Центральної бібліотеки ім. О.Пушкіна, що на вул. Григорія Усика, 41. Вхід вільний.