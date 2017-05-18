Вчора, 17 травня о 19:20 рятувальників повідомили про виклик за адресою вул. Героїв Сталінграду у м. Олександрія. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Кіровоградській області.

Так, прибувши на місце події чергового караулу 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини У ДСНС в області виявилося, що на дереві застряв 12-річний підліток. Хлопець грав з товаришом у м”яча, а коли він залетів на дерево – підліток поліз за ним. Коли ж хлопець зрозумів, що сам спуститись не зможе, його друг викликав допомогу.

На щастя, після приїзду рятувальників за допомогою триколінної драбини дитину було доправлено на землю.