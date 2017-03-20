Як раніше повідомляв Голос Громади, в лютому активісти “Національного корпусу” обклеїли місцеве відділення “Сбербанку” листівками з написом “Це банк країни-агресора, він буде закритий, терміново забирайте свої гроші”.

Сьогодні ж, 20 березня 2017 року активісти вирішили продовжити акцію. Наразі біля відділення по площі Соборній стоїть палатка активістів, а біля неї близько 10-ка юнаків, деякі з них в балаклавах. Крім цього, неподалік “Сбербанку” стоять і поліцейські, але поки що всі поводять себе мирно.

За словами активістів, акція спрямована на привернення уваги до питання роботи банка країни-агресора на території України і нашого міста зокрема.