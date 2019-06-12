В Олександрії аніматори допомагали школярам обирати свій шлях у широкому розмаїтті професій

У рамках акції «Профорієнтаційне літо» Олександрійським міськрайонним центром зайнятості для учнів навчально-виховного комплексу «Олександрійський колегіум-спеціалізована школа» було проведено інтерактивний захід.

У профорієнтаційній роботі служба зайнятості тісно співпрацює з багатьма соціальними партнерами –закладами освіти, бібліотеками, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ін. Цього разу до проведення заходу було запрошено аніматорів з агенції організації свят «Веселка», які допомогли перетворити профорієнтаційний захід на справжнє свято для дітлахів.

Школярі охоче грали в рухливі ігри, естафети, згадували професії людей, які працюють в різних сферах діяльності. Зі слів вчителів, заходи, які проводяться в ігровій формі обов’язково спонукають дітей задумуватись, чим цікаві професії людей, що оточують їх в житті, аби з часом правильно обрати свою, яка колись стане справою життя.

Кожна дитина має повне право бути захищеною, розвиватися, навчатися й обирати свій шлях у широкому розмаїтті професій. Суспільство має захищати права малечі, прагнути, щоб усі діти росли щасливими і в майбутньому стали хорошими батьками і громадянами своєї країни. Діти – наше майбутнє, адже саме їм будувати гідне суспільство та щасливу країну.