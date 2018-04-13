В Олександрії безкоштовно роздавали саджанці дерев

Традиційна акція з роздачі саджанців дерев пройшла в Олександрії сьогодні, 13 квітня.

Організатором виступила громадська організація “Шлях до життя” та Олександрійське лісництво. Бажаючих безкоштовно отримати деревця для озеленення своїх прибудинкових територій виявилося чимало, адже на 10 годину ранку по вулиці Першотравневій, 9 зібралася справжня черга.

Люди мали можливість отримати паростки дуба червоного та звичайного, акації та берези, а гледичиї. Загалом було роздано більше 500 паростків.

Нагадаємо, подібні акції в місті проходять двічі на рік.