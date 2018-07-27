В Олександрії безробітних запрошували на службу в роті патрульної служби поліції особливого призначення

Днями у Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості для безробітних громадян відбулась презентація Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.

Начальник сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП В Кіровоградській області по м. Олександрії Іван Ярошенко презентував шукачам роботи вакантні посади поліцейських в роті патрульної служби поліції особливого призначення.

«Рота патрульної служби поліції особливого призначення спеціалізуються на забезпеченні особистої безпеки громадян, захист їхніх прав і свобод, законних інтересів. На службу приймаються громадяни з високим рівнем фізичної підготовки, які мають високу мотивацію та орієнтацію на якісні зміни в державі», – розповідає І. Ярошенко . Йшлося й про інші умови прийняття на службу до Національної поліції, вимоги до кандидатів на посади, забезпечення соціальним пакетом тощо.

Учасники заходу слухали доповідача із зацікавленістю, ставили питання, жваво обговорювали почуту інформацію. Наприкінці зустрічі, І. Ярошенко наголосив, що у кожного з претендентів є шанс потрапити до лав Національної поліції України, та спільними зусиллями змінити країну на краще.

І. Ярошенко запросив усіх, хто вирішить стати охоронцем правопорядку, звертатися до міського відділу Нацполіції та до нього особисто.