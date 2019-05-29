В Олександрії безробітний отримав роботу своєї мрії

У працевлаштуванні людей з інвалідністю, незважаючи на чималу кількість пропозицій від роботодавців, нерідко виникають «підводні камені», і не завжди людина зі знаннями й досвідом роботи може отримати бажане місце роботи.

А особливого ускладнення зазнають ті випадки, коли людина з інвалідністю має спеціальність, яка взагалі не представлена на ринку праці регіону.

Так було й у випадку Сергія Петровича, який за освітою є фахівцем із фізичної реабілітації. У свій час чоловік працював у різних медичних закладах міста: медичним братом, фахівцем з фізіотерапії, та фахівцем лікувальної фізкультури.

Останнім часом чоловікові доводилось долати понад 70 км до свого робочого місця (з міста Олександрія до міста Кропивницький, де працював у КЗ «Поліклінічне об’єднання м. Кропивницький»). Здоров’я не витримало такого навантаження і Сергій знову залишившися без роботи.

По допомогу у пошуку роботи звернувся до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості.

Сергій Петрович виявив бажання знайти роботу за здобутою професією. На жаль, не одразу безробітному пощастило підібрати вакансію, яка повністю б його задовольнила. Але згодом, в Олександрії був створений КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр Олександрійської міської ради», який проводив набір фахівців вузьких спеціальностей.

Серед затребуваних спеціалістів був і вчитель-реабілітолог. Ця посада одразу ж була запропонована Сергію Петровичу.

Фахівці міськрайонного центру зайнятості організували для Сергія Петровича і керівника установи співбесіду, аби вирішити питання його професійного майбутнього. Співбесіда пройшла вдало.

Під час знайомства з кандидатом на посаду керівник підприємства побачив у чоловікові відповідальну та надійну людину і тому без вагань запропонував йому роботу.

За словами Сергія Петровича він задоволений тим, що нарешті отримав роботу своєї мрії, на якій успішно працює вже більше чотирьох місяців.