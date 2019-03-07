В Олександрії безробітним презентували переваги служби у Нацполіції

Ефективною формою співпраці з роботодавцями щодо пошуку претендентів на вакантні робочі місця є проведення презентацій роботодавця. Це один з найдієвіших способів надання громадянам допомоги у підборі підходящої роботи, а роботодавцю – необхідних працівників.

Днями в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбулась презентація підрозділів ГУ Національної поліції в Кіровоградській області. Начальник сектору кадрового забезпечення майор поліції Іван Ярошенко презентував шукачам роботи вакантні посади поліцейських. Правоохоронець докладно розповів про переваги служби в поліції, умови прийняття на службу до Національної поліції, вимоги до кандидатів на посади та умови соціальної сфери, тощо.

Зустріч відбулася у форматі діалогу: шукачі роботи мали можливість ставити питання та отримувати повну інформацію, що стосується діяльності Національної поліції загалом.

Учасники презентації роботодавця отримали вичерпні відповіді на свої запитання, дехто з безробітних обговорив більш детально питання свого працевлаштування. Іван Ярошенко запросив усіх, хто вирішить стати поліцейським, звертатися до міського відділу Нацполіції.

