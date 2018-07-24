В Олександрії більш ніж за мільйон відремонтують приміщення сервісного центру МВС

Договір на ремонт першого поверху приміщення територіального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, що знаходиться за адресою: вулиця Будівельників, 38, підписали вчора, 23 липня, ТОВ «Гончар» та в.о. начальника центру Олександр Єлькін. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Замовником робіт виступає Регіональний сервісний центр МВС в Кіровоградській області.

Відповідно до умов договору виконавець має зробити капітальний ремонт першого поверху територіального сервісного центру до кінця 2018 року.

Вартість робіт становить 1 037 620 гривень, що значно менше ніж очікувана вартість, яка становила на початок переговорної процедури 1 мільйон 300 тисяч гривень.

Додамо, що територіальний сервісний центр в Олександрії створили в 2015 рокі, він розміщується в приміщенні колишнього ДАЇ та обслуговує жителів Олександрії, Знам’янки та Світловодська, а також Олександрійського, Петрівського, Олександрівського, Онуфріївського, Знам’янського, Світловодського районів.