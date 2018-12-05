В Олександрії біля Братської могили радянських воїнів, що у Перемозькому мікрорайоні, вшанували пам’ять загиблих воїнів

Сьогодні, 5 грудня, о 10:00 годині на Братській могилі радянських воїнів, що у Перемозькому мікрорайоні вшанували загиблих воїнів від нацистських загарбників.

Повідомляє Голос Громади.

На захід завітали депутати фракції «БПП Солідарність», представники від «Сили людей», а також ветерани та жителі міста.

Присутні згадали полеглих в боях за Україну, після чого поклали квіти до меморіалу.

По завершенні заходу ветерани мали змогу поспілкуватися під час обіду з нагоди знаменної дати.

Крім цього, голова фракції «БПП «Солідарність» Віталій Заріцький привітав присутніх від імені народного депутата України Анатолія Кузьменка, очільника Кіровоградської області Сергія Кузьменка, голови Приютівської ОТГ Андрія Коломійцева та місцевого осередку партії «БПП «Солідарність», побажавши їм міцного здоров’я, мирного неба та довгих років життя.