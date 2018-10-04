В Олександрії біля дитячого пляжу в парку Шевченка з’явиться сквер

Керівник парку Володимир Кімлик розповів, що на місці, де раніше звикли бачити звалище сміття буде сквер. Завдяки комунальному підприємству «Благоустрій» землю придбали і вивезли з її території три трактора сміття. Далі керівник парку вирішив встановити лавку і посадив два дерева, щоб попередити повторне утворення сміттєзвалища. Жителям прилеглих вулиць сподобалась ідея і вони приєдналися до здійснення задумки та посадили 8 саджанців, які видав їм парк. Жителі Студентської і Санітарної вулиць мріють встановити невеликий дитячий майданчик з допомогою міської влади Олександрії.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Моя Олександрія.