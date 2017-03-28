Сьогодні, 28 березня 2017 року біля ПК “Світлопільський” зранку розпочався ярмарок. Для жителів міста свої товари винесли продавці різноманітних дерев та насіння для городу. Особливо ж яскравою була “медова” презентація, де продавчині розповідали про цілющі властивості свого товару.

Так, за словами однієї з жінок, серед продукції є не лише мед, а і пилок, зебрус, віск, прополісна настоянка, перга, підмор, настоянки віскової молі. Інша ж продавчиня зазначила, що ціни на мед коливаються від 40 до 90 грн. Серед дешевих квітковий мед та мед з різнотрав’я, а серед дорогих липа, гречка та інші.

“Частіше беруть, звісно, недорогий мед. Але є поціновувачі і дорогих сортів”, – зазначила жінка.