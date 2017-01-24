Учора, 23 січня, у будинку в районі залізничного вокзалу двоє чоловіків посварилися, у результаті чого один з них завдав ножового поранення своєму опоненту. Про це повідомляють Олександрійські новини з посиланням на начальника Олександрійського відділу поліції Сергія Котигу.

Сутичка між чоловіками сталася на основі побутових протиріч. Один з чоловіків завдав постраждалому удару ножем. Потерпілого доставила до лікарні карета швидкої допомоги. Сьогодні ж стало відомо, що чоловік у лікарні помер.

Наразі встановлюються усі обставини події. Особу злочинця встановлено, є свідки, проводиться подальше розслідування.

Попередньо події надано кваліфікацію за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – “Умисне тяжке тілесне ушкодження” (карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років). Проте через те, що постраждалий помер, можлива перекваліфікація злочину. Проводитиметься експертиза для більш детального встановлення обставин настання смерті чоловіка.