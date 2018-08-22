В Олександрії біля заправки RUR встановлять дві камери відеоспостереження дорожнього руху

Для фіксування процесу дорожнього руху та з метою збільшення відповідальності водіїв на Кіровоградщині дорожники встановлять камери відеоспостереження на найбільш небезпечних ділянках доріг.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт САД у кіровоградській області.

Так, камери будуть встановлені на перехресті біля ресторації «Козачка», на виїзді з Кропивницького біля готельного комплексу «Ліана»(дорога М-12), біля села Бережинка поблизу ресторації «Казанова» та дві камери в Олександрії біля заправки RUR.