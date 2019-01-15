В Олександрії буде нова багатофункціональна спецтехніка

Від мешканців міста надійшла велика кількість скарг про несвоєчасне прибирання вулиць в період снігопадів та ожеледиці.

Тому в Олександрії провели нараду з керівниками житлово-комунальної сфери з питання придбання додаткової спецтехніки.

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Комунальної техніки недостатньо для належного утримання міста, до того ж маємо великий відсоток її зношеності – повідомили в управлінні Олександрії.

Міський голова Степан Цапюк доручив профільному заступнику А.Некрасову вивчити цінову політику та технічні характеристики спеціального універсального автомобіля, які пропонують постачальники.

Автомобіль повинен бути обладнаний піскорозкидувальним, поливомийним обладнанням, поворотним відвалом для очищення від снігу й ожеледиці, а також механізованою щіткою для підмітання вулиць. Транспорт також може мати кузов для перевезення необхідних вантажів.