В Олександрії чоловік помер, збираючи горіхи

22-го серпня лікар реанімаційного відділення Олександрійської ЦРЛ повідомив, що до лікарні доставили чоловіка з тяжкими травмами голови.

Про це повідомляють «Олександрійські новини».

У потерпілого діагностували закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку. 31-го серпня стало відомо про його смерть.

Правоохоронці з’ясували, що загиблим є 28-річний місцевий житель.

Опитавши сестру чоловіка та свідків, поліцейським вдалося дізнатися в якому району трапилася подія.

Оглянувши місце події, правоохоронці виявили мішок з горіхами та зламану гілку, які пояснювали обставини смерті чоловіка.

22-го серпня чоловік пішов збирати горіхи на території колишнього ПТУ № 17. Аби «здобич» була більшою, він виліз на дерево і почав його трусити. Одна з гілок не витримала, і чоловік опинився на землі. Травми, отримані при падінні, виявилися несумісними з життям.