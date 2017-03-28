В Олександрії чоловік поцупив ноутбук

Нещодавно на місцевому автовокзалі 40-річний раніше судимий мешканець Олександрії намагався вкрасти в 30-річного потерпілого ноутбук марки «Леново». Про це повідомляє прес-служба Олександрійського відділу поліції.

Злодія майже одразу затримали працівники поліції, яких і викликав потерпілий. Наразі триває перевірка на причетність крадія до інших злочинів.

Затриманому ж загрожує покарання від штрафу і до 3 років позбавлення волі.