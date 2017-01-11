В Олександрії чоловік зарізав 68-річну жінку-інваліда

30-річний житель Олександрії вдарив ножем 68-річну олександрійку. Про це повідомляє прес-служба Олександрійського відділу поліції.

Повідомлення про подію поліцейські отримали від працівників медичної установи. Правоохоронці негайно виїхали за вказаною адресою.

Попередньо встановлено, що 68-річна жінка перебувала вдома, до неї зайшов 30-річний знайомий, з яким вони розпивали алкогольні напої. У подальшому між ними виник конфлікт, зловмисник вхопив ножі та наніс потерпілій тілесні ушкодження в область черевної порожнини. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла в кареті швидкої допомоги.

«Поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні даного злочину. Речові докази вилучено та направлено на дослідження», – розповів в.о. начальника Олександрійського відділу поліції Сергій Котига.



Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), триває. Підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.