В Олександрії постачальників продуктів харчування для дитсадків зобов’язали повернути до місцевого бюджету 600 тис. гривень

Прес-служба прокуратури Кіровоградської області повідомила, що управлінням освіти, молоді та спорт у Олександрійської міської ради, на користь якого і присуджено відшкодування коштів, позов прокуратури не підтримано, ювенальним прокурором у судовому засіданні доведено факт незаконності підвищення цін на продукти харчування для дитячих садочків з боку чотирьох постачальників.

Не дивлячись на те, що управлінням освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради, на користь якого і присуджено відшкодування коштів, позов прокуратури не підтримано, ювенальним прокурором у судовому засіданні доведено факт незаконності підвищення цін на продукти харчування для дитячих садочків з боку чотирьох постачальників.

Наразі, законність закупівель товарів та продуктів для дітей знаходиться на постійному контролі ювенальних прокурорів Кіровоградщини.

Для прикладу, в аукціоні щодо закупівлі м’яса для дошкільних навчальних закладів переміг постачальних з пропозицією 51,10 грн за 1 кг свинини охолодженої. У подальшому між управлінням освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради та постачальником укладено 12 додаткових угод про збільшення ціни за одиницю товару на 10 %, без зміни суми договору. Внаслідок вказаного ціну свинини було збільшено до 119,79 грн за 1 кг, що на 113% більше від первинної ціни. Тобто ціна стала вища навіть за пропозиції інших учасників торгів. Аналогічним чином виросли ціни на тушки курей, вершкове масло, молоко, картопля. Водночас коливання ціни товару при укладенні всіх додаткових угод всупереч вимогам законодавства жодним чином не обґрунтовано та документально не підтверджено.