Вихідними в Олександрії пройшла соціальна акція з підтримки військовослужбовців ЗСУ, які захищають Україну в зоні АТО – «Пишаємось. Вітаємо».

З нагоди відзначення 26-річчя Дня Збройних сил України за ініціативи Міністерства оборони України, Федерація футболу України, Українська Прем’єр-Ліга та Благодійний фонд «Розвиток футболу України» об’єднались, аби привернути увагу до цієї важливої для України дати та підтримати дітей військовослужбовців ЗСУ, які захищають Україну в зоні АТО.

Діти військовослужбовців ЗСУ взяли участь у церемонії виведення гравців під час матчу, вийшовши на футбольне поле КСК “Ніка” в шапочках з логотипом ФФУ та спеціальних футболках з написом «26 років. ЗСУ. ПИШАЄМОСЬ».

Перед початком гри футболісти вручили кожній дитині футбольний м’яч.