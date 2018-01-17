Минулої суботи, 13 січня, в “Дитячо-юнацькій спортивній школі” в Олександрії проходили спортивні естафети за участю вихованців ДЮСШ «Колос».

Змагання проводились серед команд, до складу яких увійшли 12 спортсменів. Естафети складались з вправ, які імітували літні та зимові види спорту та містили індивідуальні і парні завдання та мали символічні назви: «Олімпієць», «Велогонка», «Хокей», «Баскетбол», «Футбол», «Волейбол», «Гімнастика», «Теніс», «Передав-біжи» та «Кулі Атлантів».

За результатами змагань місця розподілился наступним чином: з футболу смт. Нова Прага (тренер Великий М.В.) – І місце; с. Головківка (тренер Голосенко А.В.) – V місце; с. Новоселівка (колишнє с. Комінтерн) (тренер Губа В.Л.) – IX місце; с. Войнівка (тренер Козоріз В.Б.) – IV місце; сел. Приютівка (тренер Дюшко С.О) – VIII місце; с. Косівка (тренер Решетняк К.А.) – III місце, відділення дзюдо (тренер Первак О.М.) – II місце; відділення боксу (тренер Котов Ю.М.) – X місце, легкої атлетики на базі Аграрного Ліцею (тренер Гриценко В.В.) – VI – VII місце; відділення волейболу та тенісу настільного с. Олександрівка (тренер Душенко В.І.) – VI – VII місце.

Як розповів директор ДЮСШ “Колос” Юрій Котов, усім учасникам були вручені новорічні подарунки від народного депутата Анатолія Кузьменка, а голова районної державної адміністрації Богдан Куруп вручив футбольні і волейбольні м’ячі призерам естафет, а також презентував спортивну екіпіровку, придбану для вихованців спортивної школи «Колос». Організатори і батьківський комітет ДЮСШ «Колос» висловлює подяку депутату міської ради А. О. Коломійцеву за постійну турботу та піклування життям спортивної школи, а також начальнику відділу освіти РДА О. О. Полтавець за підтримку в проведенні заходу.