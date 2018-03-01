В Олександрії діє консалтинговий центр для підприємців

У консалтинговому центрі, який функціонує на базі Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, відбувся черговий інформаційний захід для підприємців-початківців. До участі в ньому були залучені: головний державний інспектор відділу обслуговування платників Олександрійської ОДПІ ГУ ДФС Яніна Нечипоренко, головний державний інспектор відділу з питань праці, зайнятості та інших нормативно-правових актів управління Держпраці в області Валентин Іленко та директор міського фонду підтримки підприємництва в м. Олександрії Лариса Ревенець.

Про це розповіла начальник відділу взаємодії з роботодавцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості Н.Фоміна.

Цього разу обговорювались питання щодо ведення документообігу фізичних осіб-підприємців, оформлення тимчасової відсутності діяльності тощо.

Фахівці вищезазначених структур поінформували присутніх про зміни й основні аспекти чинного трудового законодавства, специфіку ведення документообігу на підприємстві тощо. Також учасники заходу отримали чимало корисної інформації про перелік послуг, які надає зайнятості роботодавцям.

Учасники заходу відзначили, що діяльність консалтингових центрів – це суттєва та ґрунтовна допомога підприємцям-початківцям із числа колишніх безробітних у напрямку оптимізації виробництва, збільшення продуктивності власної справи, і як наслідок, створення нових робочих місць.