В Олександрії діє консалтинговий центр для підприємців

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Фото Олександрійський міськрайонний центр зайнятості

У консалтинговому центрі, який функціонує на базі Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, відбувся черговий інформаційний захід для підприємців-початківців. До участі в ньому були залучені: головний державний інспектор відділу обслуговування платників Олександрійської ОДПІ ГУ ДФС Яніна Нечипоренко, головний державний інспектор відділу з питань праці, зайнятості та інших нормативно-правових актів управління Держпраці в області Валентин Іленко  та директор міського фонду підтримки підприємництва в м. Олександрії Лариса Ревенець.

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Про це розповіла начальник відділу взаємодії з роботодавцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості Н.Фоміна.

Цього разу обговорювались питання щодо ведення документообігу фізичних осіб-підприємців, оформлення тимчасової відсутності діяльності тощо.

Фахівці вищезазначених структур поінформували присутніх про зміни й основні аспекти чинного трудового законодавства, специфіку ведення документообігу на підприємстві тощо. Також учасники заходу отримали чимало корисної інформації про перелік послуг, які надає зайнятості роботодавцям.

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Учасники заходу відзначили, що діяльність консалтингових центрів – це суттєва та ґрунтовна допомога підприємцям-початківцям із числа колишніх безробітних у напрямку оптимізації виробництва, збільшення продуктивності власної справи, і як наслідок, створення нових робочих місць.

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