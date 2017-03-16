В Олександрії для громадян з особливими потребами провели ярмарок вакансій

Задля реалізації права людей з особливими потребами на трудову діяльність та задоволення потреби роботодавців у необхідних працівниках, Олександрійським міськрайонним центром зайнятості було проведено ярмарок вакансій. Учасниками заходу стали представники підприємств міста Олександрії, що мають потребу в працівниках, серед них ТОВ «Олександрійський рудоремонтний завод» та ТОВ «ПКП «Кран-Сервіс», а також близько 10 громадян з інвалідіністю. Про це кореспондентів Голосу Громади поінформував провідний фахівець з питань зайнятості відділу взаємодії з роботодавцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості О. Дмитрієнко.

Присутні роботодавці, які створили робочі місця для працевлаштування інвалідів, розповіли про умови та оплату праці, вимоги до претендентів на вакансії. На ярмарку вони пропонували такі вакансії як охоронник, прибиральник виробничих приміщень та ін.

За попередніми результатами ярмарку чотири особи направленні на підприємства для проходження співбесіди та ознайомлення з умовами праці, режимом роботи та ін.

Також цього дня в міськрайонному центрі зайнятості працювали фахівці управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради та місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги Вони надавали учасникам заходу консультації з юридичних питань та питань соціального захисту. Зокрема, йшлося про пільги, на які мають право громадяни з особливими потребами, умови отримання субсидій на житлово-комунальні послуги, забезпечення санаторно-курортними путівками для реабілітації, забезпечення транспортом тощо.

Крім того, дізналися про соціальні послуги, які надає служба зайнятості населенню, зокрема громадянам з особливими потребами, професії та спеціальності, актуальні на ринку праці, отримали іншу корисну інформацію, пов’язану з працевлаштуванням.