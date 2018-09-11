В Олександрії для лікарні придбали ангіограф

Аукціон на придбання ангіографа для міського комунального лікувально-профілактичного закладу «Міська лікарня №1 міста Олександрії» відбувся 6 вересня, на майданчику електронних торгів Prozorro.

Участь в тендері взяли три учасники: ТОВ «МЕД ЕКСІМ» ТОВ «Євромедпроект», ТОВ «Нова медична група», серед яких найнижчу ціну – 10 799 938 грн, за поставку ангіографа до медзакладу запропонувало останнє підприємство.

Наразі триває процедура кваліфікація переможця.

Нагадаємо, що стартова ціна становила 11 мільйонів гривень.

Переможець тендеру має до 31 грудня 2018 року поставити до медзакладу візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, а простіше говорячи мобільний ангіограф.

Нагадаємо, що оголошення про проведення тендеру було опубліковане на сайті публічних закупівель в липні.

Нагадаємо, що інформацію про придбання ангіографу для Олександрійської міської лікарні №1 озвучив голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко під час відкриття гемодіалізного центру в Олександрійській районній лікарні.

Додамо, що 8 червня, на сесії Кіровоградської обласної ради депутати проголосували за виділення коштів на придбання ангіографічного обладнання та мобільного радіоскопічного операційного столу.