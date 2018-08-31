В Олександрії для першокласників Олександрійського НВК придбали нові дидактичні матеріали

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Договір на придбання дидактичних матеріалів для початкових класів «Нової української школи» підписали поміж собою адміністрація Олександрійського навчально-виховний комплексу (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17-ліцей) та ТОВ «АЙ БІ СІ ПЛЮС» 28 серпня.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Вартість придбання матеріалів становить 127 933 грн.

До навчального закладу набори дидактичних матеріалів мають поставити до кінця 2018 року.

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Зокрема, було придбано матеріли за відповідною специфікацією.

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