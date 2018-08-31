В Олександрії для першокласників Олександрійського НВК придбали нові дидактичні матеріали

Договір на придбання дидактичних матеріалів для початкових класів «Нової української школи» підписали поміж собою адміністрація Олександрійського навчально-виховний комплексу (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17-ліцей) та ТОВ «АЙ БІ СІ ПЛЮС» 28 серпня.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Вартість придбання матеріалів становить 127 933 грн.

До навчального закладу набори дидактичних матеріалів мають поставити до кінця 2018 року.

Зокрема, було придбано матеріли за відповідною специфікацією.