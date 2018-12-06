В Олександрії для студентів коледжу культури провели нестандартний майстер-клас та тренінг

Днями на базі Олександрійського коледжу культури і мистецтв відбувся нестандартний захід – майстер-клас тренінг «Валіза секретів» за підтримки директора закладу Івана Баранова та з ініціативи викладача сценарної майстерності Світлани Федоренко.

Про це Голосу Громади повідомила організатор проекту Світлана Федоренко, яка й сама займається організацією свят та також є випускницею коледжу 2006 року.

Проведення такого нестандартного заходу пов‘язане з ініціативністю Світлани й бажанням створювати, щось нове та цікаве для студентів коледжу й мешканців Олександрії. До того ж, на захід приїхали й випускники коледжу з Кіровограду, Кременчука, Кривого Рогу та Світловодська.

Під керівництвом спеціаліста та майстра у сфері організації свят Віти Воробйової студенти отримали практичні знання з правильної побудови моделі свята, креативного підходу до проведення дитячих програм та використання нових прийомів у проведені унікальних ігор, навчалися працювати з дітьми, зацікавлювати їх, налагоджувати контакт використовуючи тактильність.

По завершенню тренінгу учасники отримали сертифікати з підписом майстра, організатора та директору коледжу.

«Я сама неодноразово відвідувала такі заходи, тому й захотіла, щоб подібний захід відбувся в нашому місті в першу чергу для студентів коледжу. Щоб вони прагнули до самовдосконалення, саморозвитку, щоб побачили людину з досвідом роботи в цій сфері, почули й побачили та отримали поради з власного його досвіду. Думаю, можна брати в практику такі зустрічі початківців з майстрами, адже ми задовольнили інтелектуальні потреби у навчанні, дали багато інформації, якої немає в інтернеті. Тому і організувала майстер-клас. Студенти отримали новий цікавий досвід, а я спробувала себе в новій ролі, адже такий захід я організувала вперше» – поділилася своїми враженнями з кореспондентами Світлана Федоренко.

Учасники заходу отримали «Валізу знань» та позитивні емоції від проведеного майстер-класу.

