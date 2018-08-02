В Олександрії до 4 років за ґратами засудили крадія

Взимку 2017 року в селищі Нова Прага зловмисник шляхом пошкодження віконного скла, проник в середину будинку у якому ніхто не проживає та викрав кілька алюмінієвих каструль та балонів на загальну суму 526,66 грн. Проте, на цьому зловмисник не зупинився і через 6 місяців «повернувся» до домоволодіння, яке він обікрав взимку, та викрав алюмінієвий та газовий балони, загальною вартістю в 690 гривень. Повідомляє Голос Громади з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Викрадене майно він продавав та здавав на брухт, а отриманими з це коштами розпоряджався на власний розсуд.

Згодом правоохоронці виявили та затримали зловмисника, яким виявився місцевий мешканець, який був кілька разів засуджений за крадіжки. Зокрема в 2016 році Олександрійським міськрайонним судом було призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком 4 роки з іспитовим строком 2 роки.

«Новим» вироком суду крадію призначили покарання у вигляді чотирьох років і одного місяця позбавлення волі.