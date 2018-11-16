В Олександрії до Дня працівника сільського господарства відкрили оновлену Дошку пошани (ФОТО)

Сьогодні, 16 листопада, біля Олександрійської районної державної адміністрації відкрили оновлену Дошку пошани. Урочисте відкриття розпочалося о 9.30 ранку.

Повідомляє Голос Громади.

З вітальним словом до працівників аграрних і промислових підприємств району, представників мистецтва, культури, охорони здоров’я та усіх присутніх звернувся перший заступник голови Олександрійської районної держадміністрації Юрій Коваль, подякувавши за вагомий внесок та самовіддану працю.

Серед вшанованих на Дошці пошани:

Баранчук С.М., апаратник оброблення зерна ТОВ «Агродар ЛТД»;

Бугрій В.Л., тракториста – машиніст сільськогосподарського виробництва ПАТ «Шарівське». Відзначили також

голову фермерського господарства «Південне» Валькевича О.М.;

Жванка Валерія Івановича, вчителя зарубіжної літератури Попельнастівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

Коваленко Оксану Іванівну, завідувача господарства ТОВ «Улянівка – Агро». Серед колективів –

працівники автопарку ТОВ «УкрАгроКом» (директор – Кузьменко Іван Іванович), працівники Бутівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрійської районної ради Кіровоградської області» (завідувач – Дмитрик Володимир Михайлович);

колектив працівників Новопразького селищного будинку культури № 2 (директор – Сафронова Світлана Василівна);

колектив працівників Олександрійської центральної районної бібліотеки ім. Д.І. Чижевського (директор – Чуянова Надія Миколаївна);

колектив працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Олександрійського району (директор – Білецька Наталія Андріївна);

колектив працівників ТЕЦ ТОВ «Олександрійський цукровий завод» (начальник – Максименко Сергій Сергійович);

Котенка Романа Петровича, агронома відділку № 1 ТОВ «УкрАгроКом». Слова вдячності та поваги пролунали також на адресу

Куниці Павла Миколайовича, завідувача, лікаря-кардіолога кардіологічного відділення Олександрійської центральної районної лікарні;

Курупа Віктора Миколайовича, директора з організації виробництва ТОВ «УкрАгроКом»;

Литвиненка Олега Вячеславовича, тракториста – машиніста фермерського господарства «Олександрівське»;

майора служби цивільного захисту ПАЛИВОДУ Віталія Леонідовича, начальника 11 Державної пожежно-рятувальної частини 2 Державного пожежно-рятувального загону Управління ДСНС України у Кіровоградській області. Серед інших також Моцний С.К., підприємець;

Небесний А.О., тракторист сільськогосподарського виробництва ТОВ «Колос». Відзначили й Новоселівську первинну організацію ветеранів України (голова – Назаренко Анатолій Володимирович);

Олєйнікова Олександра Володимировича, водія автотранспортних засобів (автобуса) ТДВ «Олександрійський Райагрохім»;

педагогічний колектив Андріївського дошкільного навчального закладу «Ластівка» (директор – Солов’ян Оксана Вікторівна);

педагогічний колектив Новопразького навчально-виховного комплексу (директор – Мітленко Лариса Олександрівна);

педагогічний колектив Улянівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (директор – Романець Людмила Михайлівна);

Пилипенко Надію Андріївну, начальника бригади ТОВ «УкрАгроКом»;

Полякову Галину Анатоліївну, головного спеціаліста фінансово-адміністративного відділу управління соціального захисту населення Олександрійської районної державної адміністрації;

Потапчука Олега Анатолійовича, начальника машинно-тракторної станції ТОВ «УкрАгроКом»;

Соболя Назара Віталійовича, водія ТОВ «Новоселівка – Агро»;

Тімченко Таїсу Павлівну, фельдшера ветеринарної медицини Щасливської дільниці ветеринарної медицини Олександрійської районної державної лікарні ветеринарної медицини.

Уростистий захід супроводжувався веселими вокальними композиціями.

Після відкриття оновленної Дошки пошани, гості та присутні мали змогу відвідати святковий концерт в Олександрійському районному будинку культури, приурочений до Дня працівників сільського господарства.