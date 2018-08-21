В Олександрії долають гендерні стереотипи на шляху до працевлаштування

Нещодавно в гендерному центрі, який діє в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості, за участі психолога районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для шукачів роботи відбувся семінар з гендерних питань.

Метою даного заходу було спростування наявних гендерних стереотипів у сучасному суспільстві, які впливають на поведінку та професійну діяльність людини.

У квітні поточного року на засіданні Уряду затверджено Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, в якій передбачено врахування гендерного компоненту в програмах економічного та соціального розвитку, зменшення розриву в оплаті праці, створення комплексної системи реагування на випадки дискримінації за ознакою статі тощо.

Розпочала захід провідний фахівець з професійної орієнтації міськрайонного центру зайнятості Олена Клочко, яка зазначила, що гендерна рівність являє собою рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівноправну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

Фахівець центру зайнятості також розповіла, що основоположним нормативно-правовим актом, який спрямований на досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства та ліквідації дискримінації за ознакою статі, є Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

У рамках заходу безробітні ознайомились зі складовими понять «гендер» та «гендерна рівність», наголошуючи на найбільш поширених хибних уявленнях про професійну компетенцію й самореалізацію, а також шляхах їх подолання. Зазначалося, що роботодавцям забороняється в оголошеннях про наявні вакансії на підприємствах зазначати обмеження щодо віку кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, висувати вимоги, що надають перевагу одній із статей, а також вимагати від осіб, які працевлаштовуються, надання відомостей про особисте життя.

Присутні активно висловлювали власні думки стосовно ролі жінки і чоловіка в суспільстві, впливу гендерних стереотипів на її активність та поведінку на ринку праці та ін.

Крім вищезазначених аспектів, фахівці міськрайонного центру зайнятості поінформували шукачів роботи про стан та перспективи розвитку місцевого ринку праці, основні аспекти чинного трудового законодавства, спектр послуг, які служба зайнятості надає клієнтам.