10 січня о 09:18 та о 10:23 до Служби порятунку «101» надійшли повідомлення від водіїв маршрутних автобусів про те, що необхідна допомога по вилученню двох автобусів «MAN» із снігових заметів, у які вони потрапили по вул. Братській та Садовій у м. Олександрія. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Кіровоградській області.

Рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії надали допомогу по буксируванню автобусів на безпечні ділянки дороги.

Нагадаємо, станом на 10 ранку дороги в Олександрії були все ще не розчищені.