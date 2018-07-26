В Олександрії двох жителів побили до смерті

В Олександрії два місцеві мешканці, перебуваючи у нетверезому стані, сильно побили двох чоловіків. Внаслідок тілесних ушкоджень обоє потерпілих померли – один в кареті швидкої допомоги, на шляху до лікарні, іншого, поліцейські виявили за місцем проживання. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУ НП в Кіровоградській області.

Подія трапилася 24 липня, близько 23-ї години, до Олександрійського відділу поліції від лікарів швидкої надійшо повідомлення про те, що перехожі на одній з вулиць в мікрорайоні Перемога виявили чоловіка з травмами голови. Поліцейські перевірили коло спілкування померлого та під час огляду помешкання 45-річного громадянина виявили бездиханне тіло господаря приміщення зі слідами насилля.

Під час слідчо-розшукових заходів котрі проводили працівники Олександрійського відділу поліції та управління карного розшуку поліції області виявилось, що напередодні, один з потерпілих сварився з двома невідомими особами, які йому погрожували. Невдовзі поліцейські встановили осіб причетних до скоєння злочинів, ними виявилися 65-річний чоловік та його 24-річний знайомий. Обох було затримано та оголошено про підозру.

За фактом вбивств слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінальне процесуального кодексу України. За ці дії підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.