В Олександрії двоє аферисток обікрали немічну людину

Олександрієць Олександр Афанасійович, людина поважного віку, до того ж інвалід, нещодавно постраждав від зухвалої крадіжки двох шахрайок. Все розпочиналося дуже просто і не віщувало ніякого лиха. До самотньої хворої людини завітали дві привітні жінки: одна на вигляд років сорока, інша – значно молодша. Господар квартири, з трудом дошкутильгавши за допомогою ходунків до дверей (давалася взнаки хвороба, майже не слухалися ноги), впустив гостей.

Вони представилися працівницями якогось фонду, показали посвідчення, яке літня людина не змогла роздивитися до пуття, і сказали, що принесли пенсіонеру, проживаючому тут, нараховану державою доплату – півтори тисячі гривень. Мовляв, треба лише розписатись у відомості за отримання грошей і… принести здачу, бо у них залишилися тільки крупні купюри.

Ось як про це розповів сам потерпілий кореспонденту «Голосу громади»:

«Я пішов до кімнати за грошима, після чого запросив на кухню старшу з жінок, щоб за столом поставити підпис у їхніх паперах. Потім кажу: «Нехай же і ваша напарниця зайде, чого вона буде стояти у коридорі». Старша жінка, з якою я розмовляв, говорить: «Зараз я піду покличу її». Вийшла у передпокій і… не повернулася. Звісно, поки я дошкутильгав з кухні подивитися, що там з ними, їх вже й слід прохолонув. А після їхнього візиту я виявив, що з шухляди моєї шафи зникли всі 7 тисяч гривень, які я зберігав вдома на ліки і про всяк випадок», – каже наш співрозмовник.

Звичайно, він викликав поліцію, написав відповідну заяву. Правоохоронці, прийнявши її, не змогли стримати здивування: «Як же ви, досвідчена людина, могли отак повірити шахрайкам?!»

А пан Олександр і сам не може цього зрозуміти. До речі, він спочатку був проти, щоб цей випадок оприлюднювати:

«Сам винний. До того ж, добре, що все закінчилося хоча б так. Могли б просто дати мені чимось важким по голові, і все. Адже мені, інваліду, багато не треба… А аферистки – нехай собі їдять. Все одно колись «наїдяться» і кара їх наздожене», – вважає Олександр Афанасійович.

Та все ж, незважаючи на ось таке філософське сприйняття вкрай неприємної події, вона не минула безслідно для пенсіонера: після цього у нього зовсім відібрало ноги. «Зараз я вже не встаю з ліжка. І якби не працівники терцентру, які доглядають мене, не знаю, як би я взагалі жив?» – говорить самотній чоловік.

Для довідки. Наш співрозмовник закінчив свою трудову кар’єру начальником одного з управлінь об’єднання (а потім холдингу) «Олександріявугілля», яке очолював багато років, не маючи за весь час жодної догани від керівництва. Управління фактично до самого кінця існування холдингу було могутнім та успішним: у кращі часи в ньому трудилися понад 300 працівників, воно обслуговувало практично всі підрозділи об’єднання вугільників, а також виконувало різноманітні роботи на договірних умовах і поза сферою діяльності холдингу. Розпалося воно фактично останнім з усіх підрозділів на початку двохтисячних років, коли триматися вже не було на чому. «Капітан» цього «корабля» залишив його фактично останнім.

Будучи свідком занепаду колись могутньої вугільної галузі, він з важкою душею пішов на давно заслужену за віком пенсію і таке завершення, напевне, не найкращим чином відбилося на його здоров’ї. Далі хвороби тільки прогресували, і Олександр Афанасійович, як міг, намагався з ними боротися самотужки, оскільки проживає сам-один у своїй квартирі.

Чоловік звик довіряти людям. Не те, щоб у нього занадто легковірна вдача – зовсім ні: маючи такий величезний життєвий досвід і стаж роботи (тільки вдумайтесь!) понад 60 років, значна частина якого – на керівних посадах, пан Олександр вважає, що достатньо розбирається в людях. Та разом з тим він не втратив почуття оптимістичного світосприйняття, яке, можливо, певною мірою і зіграло з ним цей злий жарт…

Щодо двох негідниць – вони, скоріш за все, досі на свободі. Принаймні обкраденому ними пану Олександру ніяких нових відомостей з поліції поки що не надходило.