В Олександрії дині та кавуни перевірили на вміст нітратів

З метою недопущення спалаху гострих кишкових інфекцій, за дорученням міського голови, було проведено перевірку баштанних культур на торгівельних майданчиках у Покровському мікрорайоні , біля центрального ринку , біля ринку «Айсберг», по пр. Соборному та по вул. 6-го Грудня.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Перевірка виявила, що деяка частина продукції має перевищення допустимих норм за вмістом нітратів.

В результаті проведеної роботи до Держспоживслужби та міжрайонної державної лабораторії ветеринарної медицини були направлені листи з проханням взяти під контроль дану ситуацію і провести повторну перевірку.