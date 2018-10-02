В Олександрії фахівці ділились досвідом розвитку сільських громад

Протягом двох днів, 24 та 25 вересня 2018 року, в Олександрійському районному будинку культури для громадських активістів, працівників культури та представників місцевого самоуправління Новопразької та Приютівської ОТГ Олександрійського району, благодійним товариством «Олександрійський районний благодійний інформаційно-консультативний центр»» (БТ ОРБІКЦ) та асоціацією «Голдапський місцевий фонд» (Польща) проведено майстер-класи з підготовки проектних заявок. Про це кореспондентам Голосу Громади розповіла Президент БТ ОРБІКЦ Тетяна Шоколова.

«В ході реалізації поточних проектів ми зіткнулися з тим, що в представників громадськості багато ідей, проте недостатньо знань і досвіду для підготовки проектних пропозицій. Ми порадилися з польськими колегами та вирішили виправити такий прикрий момент. Окрім цього під час заходу всі учасники ділилися практиками та напрацюваннями, які їм вже вдалося втілити в своїх громадах упродовж року, а також про соціокультурні ініціативи та ідеї з розбудови організованих туристичних осередків, які ляжуть в основу їхніх майбутніх проектів», – розповідає Тетяна Степанівна.

В свою чергу, польські колеги Збігнєв Мерунськи (Zbigniew Mieruński), керівник асоціації «Голдапський місцевий фонд» та Віолетта Анюшкевіч (Wioletta Anuszkiewicz), начальник відділу культури, туризму і просування міста Голдап (Gołdap) продовжили діалог про польський досвід відновлення та розвитку сіл, нових форматів розвитку підприємництва на селі таких, як еко-село, еко-музей на селі, тематичне село, де відправними точками можуть бути і історія села, і традиційні захоплення його мешканців, а «родзинкою» може стати назва, зображення , скульптура чи легенда села.

«Завершальним акордом наших заходів став перегляд авторського фільму наших гостей, який розповідає про історію мешканців містечка Мазур, яким більше 60 років. Легка комедія, актори якої люди пенсійного віку – мешканці сіл Вudry, Вudzewo, Dubeninki і Лисиці. Хочеться віддати належне всім учасникам фільму за творчий підхід і сміливість, за позитивні емоції і за натхнення. Під час перегляду фільму аудиторія відмінно реагувала на романтичні сцени та романтичних героїв фільму. Ця робота стала результатом проекту “Об’єктив камери – Masurian в подорожі і часі”, який фінансувався Міністерством з питань сім’ї, праці і соціальної політики республіки Польщі в рамках урядової програми соціальної діяльності літніх людей 2014-2020 роки . Даний фільм може слугувати нам прикладом, як можна розповідати цікаві історії про села та їх мешканців, які є головними героями та носіями традицій, історії і культури свого краю», – закінчила свою розповідь Тетяна Шоколова.